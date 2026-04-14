◇MLB ドジャース 4-0 メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)MLBの公式Xがドジャース対メッツの試合で起こったハプニングシーンを投稿しました。この日、大谷翔平選手はメッツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。4点リードの6回、クレイグ・キンブレル投手が6球目を投じる直前、ピッチクロックがギリギリとなったためか、捕手のフランシスコ・アルバレス選手が前に飛び出して投球を制止。この動きに大谷選手も驚きの表情を見せ