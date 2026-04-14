◇プロ野球パ・リーグ西武ｰオリックス(14日、京セラドーム)西武の先発・隅田知一郎投手が3回にオリックスに4点を奪われました。初回、2回と三者凡退と上々の立ち上がりをした隅田投手でしたが、3回先頭打者の廣岡大志選手にヒットを打たれると、つづく若月健矢選手にもヒットで無死1･2塁となります。紅林弘太郎選手の打球を渡部聖弥選手が2塁へ送球するもそれ先制点を奪われます。さらに宗佑磨選手のセーフィティバントを隅田