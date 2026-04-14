赤木俊夫さん（妻雅子さん提供）学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る財務省決裁文書改ざん問題で、財務省は14日、2018年に改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員赤木俊夫さん＝当時（54）＝の妻雅子さん（55）側に7回目として関連文書約2万8千ページの開示をした。一連の開示は昨年4月から始まり、今回で主要な文書とされる計約14万6千ページが完了した。雅子さんは財務省で文書を受け取り後「夫がどんなに苦しんだかを