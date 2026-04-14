愛知県小牧市で13日、飲酒運転で乗用車と衝突し男性にケガをさせたとして、25歳の会社役員の男が危険運転致傷の疑いで送検されました。警察によりますと、小牧市の会社役員・小山楓人容疑者(25)は13日午前、酒を飲んで軽自動車を運転中、小牧市大草のT字路で乗用車と出合い頭に衝突したとして、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。小山容疑者は一時停止を守らずかなりのスピードでT字路に進入したとみられ、警