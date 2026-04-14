戸田恵梨香（37）が14日、都内で行われたNetflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」（瀧本智行監督、27日から世界独占配信。全9話）配信記念PARTYに出席。作品は配信前から各所で大きな話題を呼んでいるが、イベントの最後に「今回、自信、ありません。クランクアップまで試行錯誤を繰り返した作品です。監督が演出し、ドラマの中の細木数子をつくってくださった」と不安を吐露する一幕があった。戸田は劇中で、独