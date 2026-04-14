先月、貯水率0％となった宇連ダムが、去年8月以来の50%台に回復しました。 【写真を見る】宇連ダムの貯水率 50％超に回復…去年8月以来 15日から豊川用水の節水緩和 （桜沢気象予報士）「愛知県新城市の宇連ダムです。水、あります。前回来たときは、グランドキャニオンみたいでしたが、ようやくダム湖らしくなってきました」 記録的な渇水が続いていた、豊川用水最大の水源、宇連ダム。先月17日には、貯水率0％となり、ダムの