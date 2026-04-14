大阪・関西万博でも使われた中国製の電気自動車（EV）バスに不具合が相次いだ問題で、販売元のEVモーターズ・ジャパン（EV社、北九州市）は14日、資金繰り悪化の懸念から東京地裁に民事再生法の適用を申請し、財産の保全命令を受けたと発表した。負債総額は約57億円。