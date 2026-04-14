最大震度「7」の地震が、2度発生した10年前の熊本地震。 県内でも、南島原市などで震度「4」を観測し、ブロック塀が崩れるなどの被害が出ました。 （長崎大学 高橋 和雄 名誉教授） 「大きく分けると、雲仙の活断層群、県北の海域活断層、県全体を見ると南海トラフ(巨大地震)の津波」 将来的な災害リスクを指摘するのは「長崎大水害」や「雲仙・普賢岳の噴火災害」で、被災者の生活再建などに関わった、長崎大