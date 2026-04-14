こちらは世界中で人気の鉄道アニメのラッピング電車です。利用した方、見たことのある方も多いのではないでしょうか。約4年間、鹿児島市内を走りましたが、まもなく引退します。赤と青の目を引く市電。世界中で人気の鉄道アニメ「チャギントン」のラッピング電車「チャギントン号」です。アニメで登場する赤色の「ウィルソン」と青色の「ブルースター」が仲良く連結しています。市電に親しみを持つきっかけにな