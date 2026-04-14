最大震度「7」を観測した熊本地震の “前震” から、丸10年です。 防災力の強化を目指す諌早市は、災害で立ち往生した車を円滑に移動させるための連携協定をレッカー事業者の団体と結びました。 災害時に立ち往生した車を想定し、レッカーで移動させていきます。 諌早市は14日、県内の自治体では初めて、民間のレッカー事業者3社でつくる「長崎災害レッカー即応隊」＝NEXTと連携協定を結