三重県桑名市で14日午前、軽自動車同士が正面衝突する事故があり、運転していた75歳の男性が死亡しました。警察によりますと、桑名市東汰上の片側一車線の市道で、午前11時半前、軽自動車がセンターラインを越え、対向車線を走っていた別の軽自動車に正面から衝突しました。この事故で、対向車線にはみ出した軽自動車の運転手で市内に住む鬼頭眞人さん(75)が胸などを強く打って病院に運ばれ、およそ1時間半後に死亡が