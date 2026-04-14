きのう13日京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体は、3月23日から行方不明となっていた11歳の安達結希さんだと判明した。遺体が見つかった場所は、安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林。先に見つかっていた安達さんのものとみられる通学かばんや靴の発見場所とは距離が離れていた。京都府警は14日午後6時45分から報道陣に対して、身元判明と死因について説明した。京都府警はきょう、遺体を司法解