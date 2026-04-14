刑事裁判のやり直し、再審制度を見直すための刑事訴訟法の改正について、法務省の改正案に反対する自民党議員が14日、国会内で会合を開いた。今回、最大の争点になっているのは、裁判所が再審を決定した際、検察官が不服を申し立てる「抗告」。政府案は抗告は継続としているが、自民党内から、「裁判を長期化させ、えん罪被害者の救済にならない」との声が相次ぎ、法務省が当初案の修正の検討を進めている。関係者によると、法務省