ボートレース浜名湖「ルーキーシリーズ第8戦スカパー！・JLC杯」は14日、第12Rで優勝戦が行われ、佐藤航（26＝埼玉）が3コースから捲り差して今年2回目の優勝を飾った。通算4回目、当地は初。初Vを狙った西川拓利はインから先マイも2着敗退。転覆、5、5着と散々だった前半戦から破竹の6連勝で大逆転Vだ。新エンジン、プロペラの今節から当地で本格導入となった新燃料（E30ガソリン）を手の内に入れ、パワーを引き出した佐藤航