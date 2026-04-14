気象庁と国土交通省は１４日、大雨や河川氾濫などの警報・注意報を再編した新たな「防災気象情報」について、５月２８日から提供を開始すると発表した。新しい運用では、対象を大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の４種類に分類。それぞれ警報・注意報などの情報と、災害危険度を示す「警戒レベル」（高い方から５〜１）を組み合わせ、「レベル５大雨特別警報」「レベル４氾濫危険警報」のように発表する。これまでは、災害ごと