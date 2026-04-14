俳優・鈴木亮平（43）が主演を務め、3月末に最終回を迎えたTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが、14日に更新。最終回の撮影秘話を明かし、反響が寄せられた。「リブート」は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入