戸田恵梨香（37）が占い師・細木数子さんの半生を演じた主演のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（瀧本智行監督、27日から世界独占配信。全9話）配信記念PARTYが14日、都内で行われた。この日、生前の細木さんと21年前に因縁が生まれたことを受け、自ら熱望して劇中で本人役を演じたレイザーラモンHG（50）が登場し「細木さん…まだ続いていますよ。逆オファーしました！！」と細木さんに語りかける一幕があった。レイザーラモ