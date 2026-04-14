中日にまたもアクシデント発生か？１４日の広島戦（豊橋）で「６番・一塁」で先発出場したミゲル・サノー内野手（３２）が２回表の守備から高橋周に交代した。サノーは初回一死二、三塁の場面で右翼フェンス直撃の２点適時打を放った。だが、二塁へ向かう途中で間に合わないと判断し、一塁へ戻ろうとしたが、外野からの返球を受けた一塁・モンテロにタッチされてアウト。ベンチに下がる際に左足をかばう様子を見せていた。