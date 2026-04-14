東京・市ヶ谷にある横浜家系ラーメンの「てつ家」が１４日、Ｘで店名を変更すると発表した。「このたび当店は、５月１日の１周年を節目に、店名を変更することにいたしました。理由は、北海道のラーメンチェーン様にて『てつや』という名称が商標登録されていることが分かり、今後も安心して、長く、誠実にお店を続けていくために、店名を見直す決断をしたためです」と報告した。てつ家の店主は、家系総本山で知られる「吉村家