金沢市内の県道で車3台が絡む事故です。事故があったのは小立野トンネルからほど近い金沢市天神町1丁目の県道で、14日午前7時半ごろ車3台が絡む玉突き事故があり、そのうち1台が横転しました。この事故でそれぞれの車の運転手3人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。事故の影響で周辺の道路が4時間ほど通行止めとなり、現場付近では一時渋滞が発生していました。