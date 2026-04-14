７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が１４日、ソフトバンク―楽天（みずほペイペイ）の試合前セレモニアルピッチを務めた。試合前にはグラウンドでライブパフォーマンスも披露。代表曲である「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を歌唱して球場を盛り上げた。始球式ではメンバー７人が一列に並び一斉に投球。それぞれのメンバーがキャッチャーをめがけてボールを投げ込んだ。福岡市出身の村川緋杏が「ホークスは小さい時から見