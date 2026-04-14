【目撃】昨季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）が１４日、阪神―巨人戦（甲子園）前のグラウンドに姿を見せて旧交を温めた。最後は中日で野球人生にピリオドを打ったが、２０２１年８月から２３年まで巨人でプレー。この日は試合の解説のための来場で同僚だった仲間や関係者にあいさつに訪れたが、人望も厚かっただけに選手たちの方から次々と歩み寄ってきた。そして「タレントの中田さんじゃないですか」と現れたのは坂本勇