【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト「Sizuk」(ヨミ:シズク)。TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』エンディング主題歌となる、20thデジタルシングル「零」が配信開始。あわせてYouTubeにてMusic Videoがプレミア公開となった。「零」は作曲を俊龍が手掛け、作詞に「中村彼方」、編曲に「小高光太郎」を迎えた、儚さと力強