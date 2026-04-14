渋谷から多様な音楽、カルチャーを発信してきたWWWが、ヤング＆プログレッシブなヒップホップアーティストをピックアップするライブシリーズ「YOUNG PRO」を5月13日に開催することを発表した。これまでにJellyyabashi、swetty、Tete、Manaka、Worldwide Skippa、MIKADOなど、アンダーグラウンドからフィメールまで多種多様なラインナップのラッパーを迎え、計10回開催されてきた本イベント。久しぶりの開催となる今回は、まさに”