ふなおワイナリー有限会社提供 岡山県倉敷市の「ふなおワイナリー有限会社」が製造するワイン「マスカット・オブ・アレキサンドリア 特醸辛口 橙 2024」がアジアワインアワードで、最優秀賞に次ぐ「ゴールドメダル」を受賞しました。 倉敷市とふなおワイナリー有限会社によりますと、アジアワインアワードは、アジア市場向けの世界のワインの審査会です。ワインの専門家や流通業者、ソ