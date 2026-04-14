視聴者が選んだ「理想のシチュエーション」を凝縮！『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！ 週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビアを凝縮した写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中だ。今回は、同誌の人気配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人をピックアップ。視聴者投票で決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームで収録している。 表紙を飾るのは、“東海が生んだ奇跡”こと南