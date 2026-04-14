3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、近況について語り合いました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗大森：NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌で新曲の）「風と町」、聴きましたか？ みんな〜？藤澤：「