ユーロ円、連日の過去最高値更新一時１８７．５３レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロ円は一時187.53レベルと過去最高値を更新した。昨日は187.51レベルまで買われる場面があった。連日の最高値更新だが、値幅は限定的。足元では、ドル円の下げとともに187.30付近へと小幅に押し戻されている。 ユーロドルには「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ」