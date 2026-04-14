ドル指数は低下、２００日線を下回る＝ロンドン為替 ドル指数が低下している。東京昼にかけての９８．４１４を高値に、ロンドン時間に入ると低下圧力が高まっている。足元では９８．１１４に安値を広げている。先週後半にサポート水準として機能していた２００日線（９８．５２８）を明確に下抜けている。３月２日以来のドル安水準になっている。 ドルインデックス＝98.14(-0.23-0.23%)