イメージ（資料画像） 秋田朝日放送 秋田市楢山の線路沿いで枯草が燃える火事があり、消防が消火活動を行っています。秋田新幹線などが運転を見合わせるなど影響が出ています。 消防によりますと14日午後５時半すぎ、秋田市楢山の住民から「踏切近くの枯れ草が燃えている」と１１９番通報がありました。火事の現場は、秋田駅構内の館ノ越踏切近くで、現在も消防が消火活動を行っています。これまでにけがをした人の