（総合プロデューサー佐藤 可士和さん）「ＪＡＰＡＮ ＴＥＡ ＳＨＩＺＵＯＫＡ。世界に売っていこうと思っています」14日午後4時頃に発表された、静岡茶の新しいブランドネームとロゴマーク。これを考案したのは、ユニクロや今治タオルのロゴなど、世界的に有名なデザインを数多く手がけてきた佐藤可士和さん。これをきっかけに、静岡茶を世界に通用するブランドとして売り出していこうというのです。ブ