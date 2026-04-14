今年１月にＴＢＳを退社しフリーに転身した良原安美アナウンサーが、スタイル抜群のモデル姿を披露した。１４日に自身のインスタグラムを更新し「久しぶりにスチールのお仕事でした」と撮影を行ったことを報告。「２０２６年、これまで使ってこなかった頭の筋肉を鍛えているような気分でございます。またお知らせさせてください！」と新たな仕事にワクワクしている様子だ。撮影ショットを４枚アップ。薄い生地のセットアップ