13日に京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体について、行方がわからなくなっていた安達結希くんであることがわかりました。中継です。南丹警察署前からお伝えします。報道陣が数十人ほど集まっていて、緊迫した状況となっています。京都府警本部では、司法解剖結果などについて説明が行われています。死因はまだわかっていないということですが、死亡した日時に関しては3月下旬ごろだということです。事件性につい