自民党大会で自衛官が国歌を歌ったことについて、中道改革連合の小川淳也代表が14日、記者団に受け止めを語った。【映像】制服姿で歌う自衛官の女性（自民党大会の実際の様子）記者が「自衛隊法が制限する政治的活動にあたりうる、政治的中立性にもとるとの指摘があるが、代表の考えは？」と質問。小川代表は「一報に接して、そういう事があったのかということで率直に驚いています。少なくとも不適切、そして違法の疑いがあ