復旧工事が続く熊本城の仮設の足場に掲示された「感謝」と書かれたシート＝14日午後、熊本市熊本市は14日、2016年の熊本地震で被災し復旧工事が続く熊本城に設置された仮設の足場に「感謝」と書かれたシートを掲示した。大西一史市長は「頂いた支援に感謝を伝えようと企画した。熊本城は地震を風化させないシンボルだ」と語った。文字は、縦横3.6メートルの茶色のシートに白い字で書かれており、市役所など市の中心部から見え