◇セ・リーグDeNAーヤクルト（2026年4月14日松山）DeNAの佐野恵太外野手（31）が、3回に中前打をマーク。これでプロ入り10年目で通算999安打となり、同1000安打の大台にリーチをかけた。開幕からの連続安打も14となった。佐野は16年ドラフト9位で明大から入団。ドラフト制以降に入団した選手のうち、同9位以下（ドラフト外入団を除く）の達成は、01年後藤光尊（オリックス）以来、25年ぶり４人目の快挙となる。球団で