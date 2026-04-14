静岡茶の統一ブランド「JAPANTEASHIZUOKA」のロゴ（静岡県提供）静岡県などは14日、世界に静岡茶を発信するため、統一ブランド「JAPANTEASHIZUOKA」を立ち上げると発表した。赤富士と茶畑をあしらった新たなロゴも作成。海外市場での競争力を高めるため、発信を強化する。鈴木康友知事は発表会で「日本のお茶をリードしてきた静岡茶の価値をもう一度国内外に広めたい」と期待を込めた。ブランド名やロゴは明治ごろから