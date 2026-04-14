【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】遠藤純が「奇抜コーデ」で清水梨紗らと談笑なでしこジャパンの試合会場に現れた、遠藤純（エンジェル・シティ）の斬新すぎるファッションが話題を呼んでいる。日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝に導いたニルス・ニールセン監督が4月2日に電撃退任となり、狩野