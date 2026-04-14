3月に現役引退を発表した元日本代表FWの久保裕也氏（32）が14日、古巣のJ1京都の練習施設「サンガタウン」を訪問した。練習後にMF奥川雅也やMF尹星俊らアカデミーの後輩たちと談笑。「頑張って欲しい」とエールを送った。「日本に戻ってくると決断できていれば、金銭とかは関係なくサンガ一択だった」。欧州や米国でプレーしていても京都の試合はハイライト映像などで追いかけていたというように、プロデビューを果たしたクラ