ビジネスと投資で莫大な財産を築いた松居一代（68）が移住先のNYから一時帰国。生放送に出演し、財産を増やし続けた先の“ゴール”に言及した。【映像】4億5千万円キャッシュで支払った松居一代の豪邸ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力