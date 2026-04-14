国土交通省は１４日、航空機内でのモバイルバッテリーの使用を２４日から禁止すると発表した。機内への持ち込みも１人２個までに制限し、規制を強化する。発表によると、２４日からは航空機内でのモバイルバッテリーによるスマートフォンなどへの充電や、機内のコンセントなどを使ったバッテリーの充電を禁止する。持ち込み制限に違反するなど一部の行為については罰則が科される。リチウムイオン電池内蔵のモバイルバッテリ