「中日−広島」（１４日、豊橋市民球場）広島の先発・森下が初回に４点を失った。先頭の福永に遊撃への内野安打、村松に右前打を浴びると、細川に四球を与えいきなり無死満塁のピンチを招く。続くボスラーの右犠飛で先制点を献上すると、花田に左翼線への適時二塁打、サノーにも右翼フェンス直撃の２点適時打を浴び、４失点となった。チームは雨天中止を挟んで３連敗中。連敗脱出を狙うチームは厳しいスタートとなった。