京都府南丹市で見つかった遺体について、「子どもとみられる小柄な遺体」は行方不明になっている11歳の安達結希さんであることが捜査関係者への取材でわかりました。また、死因については不詳、詳しくはわからないという発表があり、亡くなった時期については3月下旬ごろだということです。