【5巻無料キャンペーン】 開催期間：開催中～4月21日 「ドローイング最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！」を読む 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、ファンタジーマンガサイト「キミコミ」にて、「ドローイング最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！」を5巻分無料で読めるキャンペーンを4月21日まで開催して