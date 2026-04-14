【のび～る かまぼこふせん】 4月25日発売予定 価格：770円 【拡大画像へ】 鈴廣かまぼこは、「のび～る かまぼこふせん」を4月25日に発売する。4種各5枚入りで価格は770円。 本商品はかまぼこをより身近に感じてもらうための取り組み「かまぼこグッズ開発部」のシリーズ商品。折りたたむとかまぼこ型になり、のばすとメッセージが書けるふせんとして