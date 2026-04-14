教員グループによる盗撮画像共有事件で、メンバーのひとりで神奈川県の元中学校教諭の男に対し、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。 【写真を見る】 ｢実刑はやむを得ない｣神奈川県の元中学校教諭の男（28）に懲役2年の実刑判決 グループでは初の実刑 ｢通院・治療を継続するといった事情を考慮しても…｣ 起訴状などによりますと、神奈川県の中学校元教諭・石川勝也被告（28）はおととし、当時勤務していた