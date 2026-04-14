見る角度で表示が変わる！東海道新幹線の「N700系・N700S」の行先表示器キーホルダー」がJR東海リテイリング・プラスから登場します。 【写真を見る】｢修学旅行｣｢回送｣｢試運転｣も再現… 東海道新幹線N700系の行先表示器がキーホルダーに この商品は、東海道新幹線N700系・N700Sの行先表示器をモチーフにした商品で、見る角度によって絵柄が変わるレンズを使用していて、向きを変えることで実際の