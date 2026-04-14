4月19日に行われる名古屋市東区の不発弾の撤去作業に伴い、当日の地下鉄の運休など交通規制をめぐる警備体制の確認などが行われました。 【写真を見る】名古屋･東区で見つかった不発弾 4月19日（日）に撤去 地下鉄は一部区間で運休へ 車両の進入規制も 3月12日に名古屋市東区葵のマンションの建設現場で見つかった、全長約1.2メートルのアメリカ製の不発弾は、4月19日の午前10時から撤去作業が行われます。 地下鉄は一部