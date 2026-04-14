2026年に劇場公開される映画『我々は宇宙人』が、第79回カンヌ国際映画祭監督週間部門に正式上映されることが決定。あわせて、坂東龍汰と岡山天音がW主演を務めることが発表され、特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：坂東龍汰、『ヒックとドラゴン』日本語吹替版キャストに抜擢「胸が熱くなりました」 本作は、ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作