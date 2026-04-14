4月14日、『WNBAドラフト2026』でゴールデンステイト・ヴァルキリーズから3巡目全体38位で指名された田中こころは、現所属チームであるWリーグのENEOSサンフラワーズの公式サイトでコメントを発表した。 ENEOSは、このドラフトでヴァルキリーズが田中に対する独占交渉権を得たことを伝え、今後の詳細は決まり改めて次第報告すると伝えた。 大阪府出身で現在20歳の田中は、173セ